В Харькове турагентство и лаборатория создали бизнес по изготовлению фальшивых ПЛР-тестов

В месяц изготавливали около 600 поддельных медицинских документов.
В Харькове у фальсификации ПЛР-тестов подозревают работников турагентства и медицинской лаборатории.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
"Работники туристического агентства предлагали своим клиентам приобрести ПЛР-тесты о отрицательный результат на COVID-19 для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину. После этого клиенты перечислили деньги на карточку работников туристического агентства и отправляли фото заграничного паспорта. Затем указанные документы направлялись в медицинской лаборатории, где выписывались фальсифицированные ПЛР-тесты и вносилась недостоверная информация в медицинскую систему ЕСОЗ, с которой попадала в приложение "Дома", — сообщил руководитель окружной прокуратуры Руслан Скуратович.
По предварительным подсчетам, в месяц изготавливали около 600 поддельных медицинских документов.
В ходе проведенных обысков по адресу медицинской лаборатории, в офисе туристического агентства и по месту жительства работников, обнаружено и изъято сфальсифицированы справки о результатах ПЛР-тестов, компьютерную технику, черновые записи.
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении указанным лицам. Подозреваемым, согласно санкции статьи, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, на Волыни инженер-программист одной из районных больниц организовал схему фальсификации международных свидетельств о вакцинации от COVID. За одно поддельное свидетельство он принимал от 1500-2000 гривен.