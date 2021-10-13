В Харькове турагентство и лаборатория создали бизнес по изготовлению фальшивых ПЛР-тестов

В Харькове турагентство и лаборатория создали бизнес по изготовлению фальшивых ПЛР-тестов

В месяц изготавливали около 600 поддельных медицинских документов.

В Харькове у фальсификации ПЛР-тестов подозревают работников турагентства и медицинской лаборатории.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Также читайте Во Львове стоматолог и турфирма продавали фальшивые результаты ПЦР-тестов: медик был еще и курьером

"Работники туристического агентства предлагали своим клиентам приобрести ПЛР-тесты о отрицательный результат на COVID-19 для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину. После этого клиенты перечислили деньги на карточку работников туристического агентства и отправляли фото заграничного паспорта. Затем указанные документы направлялись в медицинской лаборатории, где выписывались фальсифицированные ПЛР-тесты и вносилась недостоверная информация в медицинскую систему ЕСОЗ, с которой попадала в приложение "Дома", — сообщил руководитель окружной прокуратуры Руслан Скуратович.

По предварительным подсчетам, в месяц изготавливали около 600 поддельных медицинских документов.

В ходе проведенных обысков по адресу медицинской лаборатории, в офисе туристического агентства и по месту жительства работников, обнаружено и изъято сфальсифицированы справки о результатах ПЛР-тестов, компьютерную технику, черновые записи.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении указанным лицам. Подозреваемым, согласно санкции статьи, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Волыни инженер-программист одной из районных больниц организовал схему фальсификации международных свидетельств о вакцинации от COVID. За одно поддельное свидетельство он принимал от 1500-2000 гривен.

Как в Украине покупают фальшивые документы о вакцинации – эксперимент "Сніданку"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку