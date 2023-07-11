В Харькове у озера на Северной Салтовке появились розовые пятна: что известно

В Харькове на поверхности озера в Манжосовом овраге на Северной Салтовке образовались розовые пятна. Экологи взяли образцы воды для проведения исследований.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

По данным специалистов, розовый цвет воды, вероятно, образовался из-за водорослей. Никаких посторонних веществ на поверхности воды не наблюдается.

"При обследовании инспекторами было зафиксировано, что часть поверхности озера была покрыта буровато-зелеными водорослями, вода имеет присущий природному водоему запах и цвет. Никаких следов присутствия посторонних веществ на поверхности озера визуально не наблюдалось, фактов гибели водных живых биоресурсов не обнаружено", говорится в сообщении.

В озере на Северной Салтовке в Харькове – розовые пятна. Фото: Государственная экологическая инспекция Харьковской области.

Напомним, в Минэкономики назвали шокирующие цифры о том, какой ущерб нанесен Украине из-за подрыва Каховской ГЭС. Сумма прямого ущерба составляет не менее $2 млрд. Речь идет о потерях жилищно-коммунального сектора, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, экологии, промышленности.

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