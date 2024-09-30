В Харькове учитель годами насиловал и развращал мальчиков: развитие событий (фото)

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Харькове бывший учитель физкультуры в нескольких учебных заведениях Харькова годами развращал и насиловал учеников.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Харьковской области.

Один из пострадавших отважился рассказать о сексуальном насилии только после того, как уехал за границу. По данным следствия, с 2018 по 2021 годы мужчина совершал действия сексуального характера в отношении трех мальчиков в возрасте 11, 12 и 13 лет. Это происходило в разных школах Харькова, где он работал десять лет.

Учитель физкультуры/Харьковская областная прокуратура

После преступлений учитель физкультуры оставил работу и переехал в мужской монастырь в Тернопольской области. Следствие продолжается: следователи собирают доказательства и опрашивают свидетелей. Правоохранители сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области 21-летний парень изнасиловал 15-летнюю девушку. Он предложил девушке провести ее домой, привлек к себе и, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, изнасиловал ее.

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