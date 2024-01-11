В Харькове враг ударил по гостинице, в которой находилось более 30 человек — Синегубов

Около 22:30 враг нанес удар по Киевскому району города Харьков. Предварительно – ракетами системы С-300.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Также произошло возгорание нескольких автомобилей.

На сегодняшний день известно об 11 пострадавших, из них 4 – мужчины в возрасте от 31 до 38 лет, 7 – женщины в возрасте от 23 до 71 года.

Девять пострадавших доставили в медучреждения. В настоящее время один из пострадавших – 35-летний мужчина – находится в тяжелом состоянии, 8 пациентов – в среднем и легком, 2 – оказали помощь на месте.

Пострадавшие снабжены всем необходимым и находятся под врачебным наблюдением.

На месте вражеского удара продолжают работать экстренные службы. Информация обновляется.

"Две ракеты по гостинице в центре Харькова. Никакого военного там не было. В то же время было 30 гражданских, из которых одиннадцать — ранены российскими ракетами. Среди пострадавших — и турецкие журналисты. Все одиннадцать сейчас в больницах, один в очень тяжелом состоянии. Кроме гостиницы пострадали" жилые дома — один коммунальный, один частный, автосалон, производственное предприятие.Людей, которые в этом нуждались, расселили в других местах. Сейчас работники ГСЧС разбирают завалы, а коммунальщики уже убирают улицу от последствий «прилетов»", — добавил глава города Игорь Терехов.

Напомним, РФ ракетами "демилитаризировала" детский оздоровительный центр в Харькове.

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