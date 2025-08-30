В Харькове ультраправые радикалы атаковали гей-парад: видео

ХарьковПрайд

В субботу, 30 августа, в Харькове группа молодых людей с флагами «Правого сектора» попыталась прорваться к участникам марша ЛГБТ ХарьковПрайд. Нападавших остановила полиция.

Видео столкновений публикуют местные Telegram-каналы.

Как видно на опубликованных кадрах, полицейские сдерживали группу молодых людей, которые выкрикивали оскорбления в адрес участников гей-парада.

Во время инцидента произошла потасовка между людьми, которые пытались атаковать марш ЛГБТ, и полицейскими.

В полиции сообщили, что правоохранители зафиксировали попытку группы радикально настроенной молодежи, связанной с одной из общественных организаций, пройти к месту проведения мероприятия.

«С целью недопущения возможных провокаций и нарушения публичного порядка полицейские ограничили им доступ. Во время инцидента имела место незначительная толкотня, которая была оперативно прекращена», — говорится в сообщении.

Полиция диалога ГУНП в Харьковской области провела разъяснительную работу с гражданами.

Ранее организаторы этого мероприятия сообщили, что с 30 августа по 6 сентября в городском пространстве Харькова состоится прайд под лозунгом: «Вместе к равенству и победе».

«Все мероприятия ХарьковПрайда состоятся в рамках действующего законодательства Украины и условий военного времени. У нас есть опыт трех безопасных прайдов во время полномасштабного вторжения. Это придает уверенности в том, что в сотрудничестве с полицией и местными властями в этом году мы также сделаем ХарьковПрайд видимым и безопасным», — говорилось в сообщении.

Напомним, в июне этого года марш в поддержку прав ЛГБТ+ в Будапеште, проведение которого запретило правительство премьер-министра Виктора Орбана, собрал около 200 000 человек. Гей-парад в столице Венгрии прошел без инцидентов.