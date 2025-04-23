- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 1 мин
В Харькове умер мужчина, который попал под масштабную атаку БпЛА на Харьков
В больнице погиб мужчина, получивший ранение из-за российской атаки.
Во вторник, 22 апреля, враг атаковал Харьков 12 ударными БпЛА. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время российского удара.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По данным облпрокуратуры, погибший в 1963 году находился в автомобиле Audi, который вспыхнул после попадания «Шахеда» на улице Шевченко. На момент удара машина двигалась по улице.
«Умерший в больнице мужчина в результате ранений — это водитель Audi, которая вспыхнула после удара «Шахеда» по улице Шевченко в нескольких метрах от авто», — сообщили в комментарии Суспільному представители прокуратуры.
Российская атака на Харьков 22 апреля
22 апреля оккупанты обстреляли Салтовский, Новобаварский, Киевский и Шевченковский районы Харькова. Враг бил по гражданской инфраструктуре: предприятиям и складам.
По информации прокуратуры, 11 человек обратились в больницы с ранениями и острой реакцией на стресс.
Напомним, утром россияне ударили БПЛА по многоэтажке в Харькове.