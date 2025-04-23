В Харькове умер мужчина, который попал под масштабную атаку БпЛА на Харьков

Последствия атаки на Харьков / © Харьковская областная прокуратура

Реклама

Во вторник, 22 апреля, враг атаковал Харьков 12 ударными БпЛА. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время российского удара.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По данным облпрокуратуры, погибший в 1963 году находился в автомобиле Audi, который вспыхнул после попадания «Шахеда» на улице Шевченко. На момент удара машина двигалась по улице.

Реклама

«Умерший в больнице мужчина в результате ранений — это водитель Audi, которая вспыхнула после удара «Шахеда» по улице Шевченко в нескольких метрах от авто», — сообщили в комментарии Суспільному представители прокуратуры.

Российская атака на Харьков 22 апреля

22 апреля оккупанты обстреляли Салтовский, Новобаварский, Киевский и Шевченковский районы Харькова. Враг бил по гражданской инфраструктуре: предприятиям и складам.

По информации прокуратуры, 11 человек обратились в больницы с ранениями и острой реакцией на стресс.

Напомним, утром россияне ударили БПЛА по многоэтажке в Харькове.