В Харькове установили самый высокий Государственный Флаг в Европе (видео)

Флагшток высотой 102 метра расположен на набережной, возле Сергиевской площади.

Сегодня, 23 августа, в Харькове торжественно подняли Государственный Флаг Украины.

Самый высокий в Украине флагшток расположен на набережной, возле Сергиевской площади, сообщает Харьков Times.

Во время поднятия флага харьковские военные осуществили трехкратный залп из оружия. В торжественной церемонии приняли участие десятки горожан, а на сцене у флагштока выступили фольклорные коллективы.

Стоит заметить, что установленный в Харькове ко Дню Государственного Флага флагшток высотой 102 метра является самым высоким в Украине и всей Европе. Размеры полотнища флага на нем составляют 22,5 м на 15 м.

Напомним, в Киеве также состоялась церемония поднятия Флага Независимости Украины. По случаю празднования Дня Государственного Флага в столице ограничено движение транспорта.

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