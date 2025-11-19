В Харькове увеличивается количество пострадавших от массированной атаки дронами: 32 раненых, среди них 9-летняя девочка

Харьков / © из соцсетей

В Харькове продолжается ликвидация последствий ночной атаки вражеских беспилотников .

На сегодняшний день количество пострадавших возросло до 32 человек. Среди раненых — девятилетняя девочка, получившая острую реакцию на стресс. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Один из ударов пришелся во двор школы в Слободском районе города. На месте работают спасатели, медицинские бригады и коммунальные службы. Идет уточнение информации о масштабах разрушений и состоянии пострадавших.

