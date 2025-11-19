ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
140
Время на прочтение
1 мин

В Харькове увеличивается количество пострадавших от массированной атаки дронами: 32 раненых, среди них 9-летняя девочка

В Харькове после ночной атаки дронами количество пострадавших растет

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Харьков

Харьков / © из соцсетей

В Харькове продолжается ликвидация последствий ночной атаки вражеских беспилотников .

На сегодняшний день количество пострадавших возросло до 32 человек. Среди раненых — девятилетняя девочка, получившая острую реакцию на стресс. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Один из ударов пришелся во двор школы в Слободском районе города. На месте работают спасатели, медицинские бригады и коммунальные службы. Идет уточнение информации о масштабах разрушений и состоянии пострадавших.

Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео последствий обстрела Балаклеи.

Дата публикации
Количество просмотров
140
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie