- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 1 мин
В Харькове увеличивается количество пострадавших от массированной атаки дронами: 32 раненых, среди них 9-летняя девочка
В Харькове после ночной атаки дронами количество пострадавших растет
В Харькове продолжается ликвидация последствий ночной атаки вражеских беспилотников .
На сегодняшний день количество пострадавших возросло до 32 человек. Среди раненых — девятилетняя девочка, получившая острую реакцию на стресс. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Один из ударов пришелся во двор школы в Слободском районе города. На месте работают спасатели, медицинские бригады и коммунальные службы. Идет уточнение информации о масштабах разрушений и состоянии пострадавших.
Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео последствий обстрела Балаклеи.