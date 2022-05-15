В Харькове в ближайшее время возобновит работу метро: Терехов назвал сроки

В Харькове в ближайшее время возобновит работу метро: Терехов назвал сроки

Хакровский метрополитет, в котором до сих пор находятся горожане, в которых разрушено жилье, заработает в ближайшие недели.

Перед возобновлением работы из метро расселят находящихся там горожан. Процедура выдворения из метро в общежития будет с понедельника.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в интервью Фактам ICTV.

"Буквально с понедельника начнем переселять людей, живущих на станциях метрополитена, в общежития, предоставлять им все необходимые условия, продукты, медикаменты, постельные принадлежности, детки будут ходить в школу, к ним будут ходить учителя. С малышами будут заниматься воспитатели детских садов, создадим нормальные, человеческие условия для жизни", – заявил мэр Харькова.

Мэр подчеркнул, что специалисты уже проверили станции и тоннели на повреждения. Во время бомбежек пострадал метромост, но его состояние по заключению осмотра сочли удовлетворительным и разрешили проезд вагонов метро.

"Сегодня нам дают вывод, что он пока в нормальном состоянии, через него можно пропускать составы метрополитена. Я думаю, неделю-две, и первые поезда уже начнут ходить метрополитеном", – резюмировал Терехов.

Стоит отметить, что с понедельника, 16 мая, в Харькове планируют запустить движение общественного транспорта. Речь идет, в частности, о трамваях, троллейбусах и автобусах.

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