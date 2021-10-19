В Харькове в больницу доставили ребенка, который проглотил ложку

В Харькове врачи обследовали шестилетнего ребенка, который проглотил серебряную ложку.

В Харькове госпитализировали 6-летнего ребенка, который проглотил ложку. Пациента обследовали и наблюдали за ним.

Об этом сообщает Depo.Харьков.

В Харькове в областную детскую клиническую больницу доставили 6-летнего ребенка с серебряной ложкой в кишечнике.

Медики обследовали пациента и решили за ним наблюдать. Столовый предмет вышел естественным путем.

Врачи обратились к родителям с просьбой внимательнее следить за детьми и не позволять им играть с мелкими предметами, которые они могут проглотить.

Напомним, что в Днепре 14-летнего подростка доставили в детский эндоскопический центр. Он случайно проглотил пластиковый распылитель лекарств, когда обрабатывал горло.

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