В Харькове в двух школах искали взрывчатку: фото

Из-за анонимного сообщения в двух харьковских школах искали взрывчатку.
В Харькове в среду, 10 ноября, сразу в двух школах искали взрывчатку.
Об этом сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Так, аноним сообщил о "заминировании" школы №11 в Харькове. Однако поскольку в городе есть два таких учебных заведения, то взрывотехники проверили их обоих – Харьковскую специализированную школу №11 на ул. Василия Мельникова, 7 и Харьковскую санаторную школу №11 на ул. Электровозная, 3А.
Во время проверки взрывчатку не обнаружили. Личность "минера" устанавливаются.
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