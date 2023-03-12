В Харькове в гаражном кооперативе взорвался неустановленный предмет – погиб мужчина

Тело мужчины обнаружили с многочисленными осколочными ранениями конечностей и туловища.
В Харькове полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины в результате взрыва неустановленного предмета.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Тело мужчины с многочисленными осколочными ранениями конечностей и туловища обнаружили вблизи гаражного кооператива по улице Бучмы.
Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 34-летний харьковчанин.
"С места происшествия изъяты элементы запала ручной гранаты: кольцо предохранителя и внешний рычаг. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование", — говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожской области дети на улице нашли и принесли домой неизвестный предмет, который сдетонировал во время игры.
Читайте также: