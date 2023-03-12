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В Харькове в гаражном кооперативе взорвался неустановленный предмет – погиб мужчина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
120
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В Харькове в гаражном кооперативе взорвался неустановленный предмет – погиб мужчина

Фото: Патрульная полиция Харьковской области

Тело мужчины обнаружили с многочисленными осколочными ранениями конечностей и туловища.

В Харькове полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины в результате взрыва неустановленного предмета.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Тело мужчины с многочисленными осколочными ранениями конечностей и туловища обнаружили вблизи гаражного кооператива по улице Бучмы.

Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 34-летний харьковчанин.

"С места происшествия изъяты элементы запала ручной гранаты: кольцо предохранителя и внешний рычаг. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожской области дети на улице нашли и принесли домой неизвестный предмет, который сдетонировал во время игры.

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Дата публикации
Просмотры
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