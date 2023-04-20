В Харькове в квартире нашли человеческие останки: полиция раскрыла зверское преступление

В Харькове мужчина сломал шею своему коллеге, находившемуся у него дома в гостях, после чего расчленил его. Через 7 месяцев после преступления прокуроры доказали вину убийцы, он будет отбывать 14 лет в тюрьме.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Убийство произошло еще 13 сентября 2022 года в одной из квартир по ул. Астрономической. Установлено, что убийца и потерпевший работали вместе. В тот вечер они распивали алкоголь в квартире злоумышленника.

"Между мужчинами возник конфликт. Когда 39-летний потерпевший вышел на балкон, чтобы покурить, убийца левой рукой закрыл ему рот, а правой начал давить на затылок, плотно прижимая голову своей жертвы к туловищу. Когда потерпевший прекратил подавать признаки жизни, убийца перенес его тело с балкона в квартиру. В ванной он расчленил тело на куски, разложил по пакетам и спрятал в коробку", — рассказали подробности в прокуратуре.

При поддержке публичного обвинения прокурорами Киевской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 53-летнего харьковчанина в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание -14 лет лишения свободы.

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