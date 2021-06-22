В Харькове в квартире под диваном женщина нашла питона (фото)

Сейчас питон под наблюдением специалистов контактного зоопарка.

В Харькове питон заполз в одну из квартир. Владелица жилья обнаружила пресмыкающегося, который свернулся калачом под кроватью, и сообщила о нем правоохранителям.

Об этом сообщает пресс-служба патрульных.

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Отмечается, что напуганная женщина позвонила в полицию и попросила помочь ей. По указанному ею адресу выехали патрульные.

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На месте они обнаружили сетчатого питона, который был под кроватью. Харьковчанка терялась в догадках и не могла объяснить, как змея оказалась в ее доме.

Полицейские поймали пресмыкающееся и отвезли его к ветеринару. Выяснилось, что питон здоров. Его временно поместили под наблюдение специалистов контактного зоопарка.

В то же время, по информации Telegram-канала "ХС Харьков", по дороге в зоопарк питон скрылся в автомобиле патрульных. Им пришлось разбирать обшивку, чтобы найти питона. Также в сообщении предполагают, что он был очень голоден и, вероятно, длительное время искал пищу.

Как сообщалось, на побережье Азовского моря отдыхающим донимают пресмыкающиеся. В частности, побережье Примпосада оккупировали змеи.

Напомним, в Днепре на территорию кафе заползли змеи. Пресмыкающихся отловили спасатели.

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