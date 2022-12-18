В Харькове в квартире взорвались газовые баллоны – двухлетний мальчик получил ожоги

Ребенок пострадал в результате взрыва газовых баллонов в квартире.

В субботу, 17 декабря, в Харькове пострадал двухлетний мальчик из-за взрыва газовых баллонов. Ребенок получил ожоги 1-й степени правого предплечья. Его доставили в ожоговый центр.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"В 12:50 по проспекту Тракторостроителей, 94-в г. Харьков в квартире на 10-м этаже 16-этажного жилого дома произошел взрыв двух газовых баллонов без дальнейшего возгорания", — сообщили чрезвычайники.

Отмечается, что мальчик самостоятельно включил духовой шкаф, где лежали баллоны – это и стало причиной взрыва.

Напомним, в Минске произошел взрыв газа в многоквартирном доме – погибли шесть человек, в том числе ребенок.

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