В Харькове в лаборатории подделывали результаты ПЦР-тестов с внесением данных в "Вдома"

В Харькове в лаборатории подделывали результаты ПЦР-тестов с внесением данных в "Вдома"

Правоохранители разоблачили незаконную схему.

В Харькове правоохранители разоблачили преступную схему по фальсификации ПЦР-тестов. Результаты за определенную сумму денег выдавали желающим выехать за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Злоумышленники подделывали результаты ПЦР-тестов и вносили недостоверную информацию в приложение "Вдома". Среди клиентов были желающие уехать за границу, а также те, которые вернулись из-за границы и им необходимо было сидеть на самоизоляции, и которые имели положительный результат на COVID-19.

Справки выдавались без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования.

Во время обысков по местам проживания участников сделки и лабораторий правоохранители изъяли: официальную документацию, печати, сфальсифицированы справки о результатах ПЦР-тестов, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

"Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. в настоящее время устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности ", — отметили в пресс служба полиции.

Напомним, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение от COVID-19 невакцинированным жителям города.

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