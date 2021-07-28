В Харькове в метро и наземном транспорте объявили охоту на "антимасочников": что грозит нарушителям

В Харькове в метро и наземном транспорте объявили охоту на "антимасочников": что грозит нарушителям

Рейды по соблюдению масочного режима будут проводить регулярно.

В Харькове объявили борьбу с теми, кто не носит маски в городском транспорте. Нарушителей будут ловить и наказывать.

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Об этом сообщают на сайте Харьковского городского совета.

В мэрии объявили о регулярных рейдах, во время которых будут проверять пассажиров метро и наземного транспорта на ношение масок.

Рейды, в которых принимают участие представители Нацполиции, горсовета и Госпродпотребслужбы обещают проводить систематически, особенно в часы пик. Сегодня, 28 июля, нарушителей фиксируют и штрафуют на станции метро "Проспект Гагарина".

"Работать будут каждый день в часы пик, чтобы останавливать недобросовестных пассажиров, которые ведут себя некорректно по отношению к другим и, к сожалению, забыли, что мы пережили несколько месяцев назад. Все зависит от того, насколько мы дисциплинированы и как соблюдаем правила", — отметил заместитель городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Андрей Руденко.

В городском Управлении государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства отмечают, что еще три недели назад не было такого массового нарушения карантинных требований.

"Если на прошлой неделе было 60 случаев заболевания коронавирусом, на этом — 90. К сожалению, жители и гости города начали пренебрегать средствами индивидуальной защиты. В городском транспорте много людей, которые не используют маски, поэтому заболеваемость растет. Когда мы были в "оранжевой" зоне, люди были настроены более ответственно", — отметила руководитель управления Ирина Зубкова.

За нарушение масочного режима штраф для граждан составляет 170 грн, а за невыполнение противоэпидемических мероприятий субъектами хозяйствования — от 425 грн и выше.

Напомним, что эксперты США изменили рекомендации относительно ношения масок для COVID-вакцинированных.

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