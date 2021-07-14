В Харькове в метро подрались пассажиры: полиция открыла уголовное производство

В Харькове в метро подрались пассажиры: полиция открыла уголовное производство

Младший пассажир ударил старшего, а тот обратился в полицию.

В Харькове в вагоне метро произошел конфликт между двумя мужчинами. После словесной перепалки в ход пошли кулаки.

О драке в метро сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Инцидент произошел в метрополитене Харькова вчера, 13 июня в вагоне электропоезда. Двое мужчин поконфликтовали, а во время ссоры 36-летний мужчина ударил 59-летнего опонента. Последний вызвал полицию и написал заявление об избиении.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до 1 года ", — отметили в полиции.

Напомним, что Днепре в маршрутном автобусе произошла драка. За "тыканье" подрались пассажир и водитель троллейбуса.

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