В Харькове в многоэтажке кабина лифта с женщиной полетела вниз: что случилось

В Харькове в многоэтажке кабина лифта с женщиной полетела вниз: что случилось

Лифт с женщиной пролетел несколько этажей.

В Харькове в одной из многоэтажек лифт с пассажиркой в кабине пролетел несколько этажей перед тем, как остановиться. Пострадавшую госпитализировали в неотложную помощу города, но вмешательство врачей не понадобилось.

Об этом пишет местное издание Newsroom.

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Как выяснилось, женщина спускалась с седьмого этажа. Несколько пролетов кабина быстро спускалась, а на пятом этаже резко остановилась.

Медики скорой помощи, прибывшие на вызов, позвонили спасателям. Однако помощь последних не понадобилась. Сотрудники КП "Харьковгорлифт" открыли кабину лифта на пятом этаже и помогли женщине выбраться.

Местные чиновники говорят, что внутри кабины находилась 60-летняя женщина. В городском Департаменте жилищно-коммунального хозяйства отмечают, что лифт не сорвался, а сел на клинья. Это означает, что сработала система безопасности. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося.

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А директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью городского совета Юрий Сидоренко уточнил, что в лифте сработало аварийное торможение.

"Сразу главное — обрыва лифта не было, все тросы на месте. Ситуация была следующая. Жительница седьмого этажа вызвала лифт, чтобы спуститься на первый. В районе 5-го этажа автоматика по какой причине включила аварийное торможение. Лифт остановился вместе с пассажиркой", — написал Сидоренко на своей странице в Facebook.

В свою очередь, в Центре экстренной медицинской помощи сообщили, что женщине помощь врачей не понадобилась.

Напомним, в Киеве на улице Декабристов при ремонте лифта в шахту упал монтажник. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

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