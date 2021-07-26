В Харькове в многоэтажке кабина лифта с женщиной полетела вниз: что случилось

Лифт с женщиной пролетел несколько этажей.
В Харькове в одной из многоэтажек лифт с пассажиркой в кабине пролетел несколько этажей перед тем, как остановиться. Пострадавшую госпитализировали в неотложную помощу города, но вмешательство врачей не понадобилось.
Об этом пишет местное издание Newsroom.
Как выяснилось, женщина спускалась с седьмого этажа. Несколько пролетов кабина быстро спускалась, а на пятом этаже резко остановилась.
Медики скорой помощи, прибывшие на вызов, позвонили спасателям. Однако помощь последних не понадобилась. Сотрудники КП "Харьковгорлифт" открыли кабину лифта на пятом этаже и помогли женщине выбраться.
Местные чиновники говорят, что внутри кабины находилась 60-летняя женщина. В городском Департаменте жилищно-коммунального хозяйства отмечают, что лифт не сорвался, а сел на клинья. Это означает, что сработала система безопасности. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося.
А директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью городского совета Юрий Сидоренко уточнил, что в лифте сработало аварийное торможение.
"Сразу главное — обрыва лифта не было, все тросы на месте. Ситуация была следующая. Жительница седьмого этажа вызвала лифт, чтобы спуститься на первый. В районе 5-го этажа автоматика по какой причине включила аварийное торможение. Лифт остановился вместе с пассажиркой", — написал Сидоренко на своей странице в Facebook.
В свою очередь, в Центре экстренной медицинской помощи сообщили, что женщине помощь врачей не понадобилась.
Напомним, в Киеве на улице Декабристов при ремонте лифта в шахту упал монтажник. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.