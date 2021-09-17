В Харькове в неработающем кафе нашли мертвым мужчину с огнестрельным ранением

В Харькове в неработающем кафе нашли мертвым мужчину с огнестрельным ранением

По предварительной версии полиции, мужчина совершил самоубийство.

В помещении кафе "Чили", расположенном в одном из корпусов университета им. Каразина на проспекте Независимости, нашли мертвым мужчину с огнестрельным ранением.

Как сообщает Суспільне на месте происшествия работают следователи, кафе оцепили лентой.

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По предварительной версии, мужчина, который имеет отношение к заведению, совершил самоубийство. Об этом сказал начальник Главного управления полиции Харьковщины Станислав Перлин.

"Кафе на сегодняшний день не работает, находится на ремонте, там никого нет. Предварительно, произошло самоубийство, мы сейчас все выясняем. Человек имеет отношение к этому заведению, которое закрыто на ремонт", — коротко сказал Перлин.

Большей информации в полиции предоставить не могут, пока продолжается осмотр места происшествия и отрабатываются все версии.

Напомним, в Харькове девочка гуляла вместе со своей подругой. В какой-то момент она предложила приятельнице подняться на крышу многоэтажки. Когда они сделали селфи, школьница разбежалась и прыгнула с высотки. От полученных травм она скончалась на месте.

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