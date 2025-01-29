В Харькове в одном из ТЦК разоблачили схему уклонения от мобилизации

Государственное бюро расследования заблокировало очередную схему уклонения от мобилизации в Харькове, из-за якобы смены места жительства в одном из Харьковских ТЦК и СП.

Об этом сообщило издание ДБР.

"По оперативной информации, желающим уклониться от службы предлагали официально перевестись на учет в подчиненный фигурантам ТЦК якобы из-за смены места жительства. Для этого даже не нужно было ходить в военкомат, ведь все документы заполняли без присутствия "клиента". Далее мужчинам каждый месяц выдавали повестки, с которыми можно было свободно передвигаться по городу", — говорится в сообщении.

Стоимость "услуг" составляла 70 тысяч гривен. Сам задержанный также воспользовался этой схемой. Ему сообщили о подозрении по статье о вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Санкция предусматривает до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

"Проверяются действия работников ТЦК, в том числе руководящего звена. Проведен ряд обысков, в том числе в терцентре комплектования. Изъяты документы на новых "клиентов", которые сейчас изучаются", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области задержали организаторов преступной схемы, которые предлагали уклонистам "полный пакет услуг".

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