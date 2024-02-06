В Харькове в парке обнаружили подозрительный рюкзак: его проверили дистанционно (видео)

В Харькове взрывотехники с помощью специального робота проверили подозрительный рюкзак в парке.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Как стало известно, подозрительный рюкзак был проверен роботом типа Telerob. Специальную технику украинским полицейским предоставили коллеги из Федеративной Республики Германия.

“Оператор-взрывотехник дистанционно управлял действиями робота. Также используя технические возможности, в том числе рентгеновскую установку, полицейские установили, что в рюкзаке взрывоопасных предметов нет. Если вы обнаружили взрывоопасный или подозрительный предмет: не прикасайтесь, сразу сообщите о находке на 102”, — рассказали в Нацполиции.

В Харькове в парке нашли подозрительный рюкзак

Напомним, что в Харькове майор сдал места дислокации ВСУ и полиции, часть из которых кафиры обстреляли.

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