В Харькове в парке обнаружили подозрительный рюкзак: его проверили дистанционно (видео)

Подозрительный рюкзак проверили роботом типа Telerob.
В Харькове взрывотехники с помощью специального робота проверили подозрительный рюкзак в парке.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Как стало известно, подозрительный рюкзак был проверен роботом типа Telerob. Специальную технику украинским полицейским предоставили коллеги из Федеративной Республики Германия.
“Оператор-взрывотехник дистанционно управлял действиями робота. Также используя технические возможности, в том числе рентгеновскую установку, полицейские установили, что в рюкзаке взрывоопасных предметов нет. Если вы обнаружили взрывоопасный или подозрительный предмет: не прикасайтесь, сразу сообщите о находке на 102”, — рассказали в Нацполиции.
Напомним, что в Харькове майор сдал места дислокации ВСУ и полиции, часть из которых кафиры обстреляли.
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