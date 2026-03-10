Обстрел Харькова / © Getty Images

Реклама

В Харькове в результате удара вражеского беспилотника по Холодногорскому району пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Четыре человека пострадали в результате удара вражеского БПЛА по Холодногорскому району Харькова», — отметил он.

Реклама

По словам чиновника, медицинская помощь была оказана трем женщинам в возрасте 58, 38 и 52 лет, а также 17-летней девушке.

«58-летняя, 38-летняя, 52-летняя женщины и 17-летняя девушка получили помощь медиков на месте», — сообщил Синегубов.

Кроме того, из-за попадания беспилотника в дорогу повреждения получили три частных домовладения и автомобиль.

На месте происшествия работают все экстренные службы.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 10 марта раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в результате вражеской атаки на Днепр вечером, 9 марта, четыре человека получили ранения, а также был поврежден многоэтажный дом и помещение банка.