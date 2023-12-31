В Харькове в результате атаки повреждения получили здания в центре города, есть разрушение сетей водоснабжения

Разрушение очень серьезное
В результате атаки российских беспилотников повреждения получили здания в центре города, есть разрушение сетей водоснабжения.
Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов в комментарии журналистам, пишет Общественное.
"Не прошло и трех часов, когда по Харькову снова прилетели на этот раз "Шахеды". Разрушение очень серьезное. Это не военный объект, это жилая застройка, офисы в центральной части города. Это геноцид украинской нации, украинского народа. Накануне Нового года россияне хотят запугать наш город, но мы не испугаемся, мы непобедимы и несокрушимы".
Мэр призвал харьковчан реагировать на все воздушные тревоги.
Напомним, накануне, 29 декабря, кафиры повредили здание больницы в Харькове. Прилет был зафиксирован в Киевском районе города.
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