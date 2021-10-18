В Харькове в результате ДТП водитель попал под свое же авто и погиб

В ДТП один человек погиб, еще двое получили ранения.

В Харькове произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, микроавтобус Renault столкнулся с автомобилем Honda CR-V на перекрестке проспекта Архитектора Алешина и улицы Мира в Харькове. В результате столкновения пострадали 57-летний водитель и 58-летняя пассажирка Honda. Их госпитализировали.

27-летний водитель микроавтобуса, который попал под свое же авто, которое перекинулось на бок, погиб на месте.

Спасатели смыли топливо с дороги и с помощью специального гидравлического оборудования изъяли тело погибшего мужчины. Обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранители.

Напомним, что в селе Щуровичи Червоноградского района на Львовщине, в результате падения с мопеда погиб 34-летний пассажир.

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