В Харькове в результате ДТП водитель попал под свое же авто и погиб

В ДТП один человек погиб, еще двое получили ранения.
В Харькове произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей один человек погиб, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области.
По данным спасателей, микроавтобус Renault столкнулся с автомобилем Honda CR-V на перекрестке проспекта Архитектора Алешина и улицы Мира в Харькове. В результате столкновения пострадали 57-летний водитель и 58-летняя пассажирка Honda. Их госпитализировали.
27-летний водитель микроавтобуса, который попал под свое же авто, которое перекинулось на бок, погиб на месте.
Спасатели смыли топливо с дороги и с помощью специального гидравлического оборудования изъяли тело погибшего мужчины. Обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранители.
Напомним, что в селе Щуровичи Червоноградского района на Львовщине, в результате падения с мопеда погиб 34-летний пассажир.