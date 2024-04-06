В Харькове в результате ночного вражеского обстрела есть раненые и погибшие

Раненые доставлены в больницу.
В Харькове в результате вражеского обстрела, который произошел около 00:20, семь граждан с травмами и осколочными ранениями доставлены в больницу.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Среди пострадавших две женщины и пятеро мужчин. К величайшему сожалению, есть один погибший. Его личность устанавливается. Повреждены многоэтажки, горит магазин.
"В Шевченковском районе Харькова в результате удара оккупантов погиб один гражданский мужчина. Данные устанавливаются", — уточнил информацию от полиции глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
На местах попаданий работают все профильные службы.
Полицейские документируют факты очередных преступлений военных РФ.
Обновлено в 02:58
Двое погибших. Оба гражданских мужчины. Семь раненых. Тоже все гражданские.
Напомним, что ранее в Харькове были зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой.
Ранее в командовании Воздушных Сил ВСУ предупреждали об атаке беспилотников.
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