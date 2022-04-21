В Харькове в результате обстрелов возникло 13 пожаров: сгорел рынок, пылали квартиры в многоэтажке

В Харькове в результате обстрелов возникло 13 пожаров: сгорел рынок, пылали квартиры в многоэтажке

За минувшие сутки спасатели Харьковской области совершили 29 оперативных выездов, из которых – 17 на ликвидацию пожаров, 13 из которых были вызваны вражескими обстрелами.

Больше всего пострадал Московский район Харькова, где горели частный дом, квартиры, автомобили и торговые павильоны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Самый большой по площади пожар произошел в 02:45, горели торговые павильоны на площади примерно 1500 кв. На место возгорания выехали 17 пожарно-спасательных подразделений ГСЧС. В 04:24 им удалось локализовать огонь. Сейчас пожарные пытаются полностью ликвидировать отдельные очаги горения.

Управление ГСЧС в Харьковской области

Также в том же районе в результате обстрела занялись 3 квартиры в жилой 16-этажке. Событие произошло в 02:44. На ликвидацию огня было направлено 5 спасательных подразделений ГСЧС. Во время разведки спасатели обнаружили в доме 4 человека, из которых 1 ребенка. Их немедленно эвакуировали в безопасное место.

По два пожара от вражеских обстрелов произошло в Киевском и Немышлянском районах, а также одно возгорание в Изюмском.

Управление ГСЧС в Харьковской области

Кроме этого, пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили 13 боеприпасов и других взрывоопасных предметов в области.

Управление ГСЧС в Харьковской области

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