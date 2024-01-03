В Харькове в результате очередной российской атаки разрушена школа

РФ разрушила школу в одном из районов Харькова вечером 2 января 2024 года.

Об этом сообщает Общественное Харьков.

Российские войска поздно вечером 2 января ракетой попали по одной из школ Основянского района. Часть двухэтажного здания обрушилась.

На городе взрыва образовалась воронка диаметром около десяти метров, она наполнена водой.

Спасатели работают на месте попадания. Они предполагают, что ракетный удар повредил подземный водопровод.

В не менее трех частных домах недалеко от школы взрывной волной избили окна.

Напомним, российские захватчики устроили ракетный обстрел Харькова утром 2 января. В результате атаки ранены и погибла 91-летняя женщина. В городе повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, аптеки, автомобили.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Рашисты бомбили Харьков и внезапно ударили ракетами по России!

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