В Харькове в результате повторных взрывов погибли три работника ГСЧС

Во время повторного удара оккупантов по Харькову погибли три спасателя.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Враг нанес еще один удар при ликвидации последствий.

"Уже трое погибших, предварительно – все работники ГСЧС, приехавшие ликвидировать последствия обстрела жилых домов", – отметил глава города Игорь Терехов.

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Ранее он добавил, что есть предварительная информация о двух погибших.

Также на месте одного из прилетов начался пожар. Еще на одном – обрушились плиты жилого дома. Пока известно о трех «прилетах» по жилым домам.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что РФ еще жестче вцепилась в Харьков: все об атаках, новом оружии, последствиях и будет ли эвакуация из города.

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