В Харькове в результате ракетного удара пострадали восемь человек

РФ атаковала Харьков / © скриншот с видео

В Харькове в результате вражеского ракетного удара вечером, 18 августа, пострадали восемь человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, количество пострадавших в результате вражеского удара по Харькову продолжает расти. На данный момент к медикам за помощью обратилось уже 8 человек», — сообщил чиновник.

Он добавил, что медики оказывают помощь 36-летней и 82-летней женщинам.

Мэр Харькова Игрового Терехов сообщал, что враг ударил баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района.

Повреждения получили 12 домов. По предварительной информации РФ атаковала город ракетой «Искандер».

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по жилой застройке Харькова.

Мы ранее информировали, что в Сумской общине зафиксирован ракетный удар по гражданской инфраструктуре.