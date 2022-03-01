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В Харькове в результате российских обстрелов жилых районов скончался выдающийся ученый

В Харькове в результате российских обстрелов жилых районов скончался выдающийся ученый

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В Харькове в результате российских обстрелов жилых районов скончался выдающийся ученый

Харьковский национальный университет имени Каразина

1 марта Харьков подвергся массированным обстрелам российских оккупантов.

В Харькове, который 1 марта цинично обстреляли оккупанты, от ранений, полученных во время нападения российских военных, умер известный ученый, заведующий кафедрой экономической теории и публичных финансов учебно-научного института Институт государственного управления, профессор Олег Амосов.

Об этом сообщил Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.

Отмечается, что Олег Амосов скончался в больнице, куда его госпитализировали с ранениями, полученными в результате обстрела российскими захватчиками мирных районов Харькова.

"С глубокой печалью сообщаем, что сегодня, 1 марта 2022 года, от ранений, полученных при обстреле российскими оккупантами мирного жилого квартала в Харькове, в больнице скончался известный ученый, заведующий кафедрой экономической теории и публичных финансов учебно-научного института "Институт государственного управления", профессор Олег Амосов", – говорится в сообщении.

Олег Амосов – заслуженный деятель науки и техники Украины. В университете возглавлял кафедру экономической теории и публичных финансов УНИ. В прошлом он занимал должность первого замдиректора Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

На работе Олега Юрьевича ценили за высокий профессионализм, взвешенность, целеустремленность и дружелюбие, говорят в университете.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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