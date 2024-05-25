В Харькове в результате вражеских обстрелов частично разрушен лицей

В результате прилетов по Слободскому району Харькова частично разрушен лицей.

Об этом в социальных сетях сообщил глава Харькова Игорь Терехов.

"Повреждена близлежащая многоэтажка, а также несколько авто", — отметил он в сообщении в социальных сетях.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Напомним, что 24 мая президент Владимир Зеленский посетил место обстрела, где российским ударом уничтожен издательский комплекс и сожжены десятки тысяч книг в Харькове.

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