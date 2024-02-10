В Харькове в результате вражеских обстрелов горят 14 домов — Терехов (видео)

Спасатели эвакуировали 50 харьковчан, среди которых двое детей.
Российские захватчики ударили беспилотниками Shahed по АЗС, в результате чего загорелось 14 жилых домов.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram.
"Вражеские беспилотники Shahed ударили по АЗС — в результате этого попадания разлилось горящее горючее, горят 14 частных жилых домов. Площадь пожара 3 700 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Кроме того, Терехов заявил, что спасатели эвакуировали 50 харьковчан, среди которых двое детей.
"ГСЧС продолжают борьбу с огнем и поиск возможных пострадавших людей. На месте также работают все соответствующие коммунальные службы", добавил глава города.
Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 9 февраля российские кафиры снова атаковали Харьков.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ищут будущих операторов дронов на временно оккупированных территориях Украины.
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