В Харькове в результате вражеских обстрелов горят 14 домов — Терехов (видео)

Российские захватчики ударили беспилотниками Shahed по АЗС, в результате чего загорелось 14 жилых домов.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram.

"Вражеские беспилотники Shahed ударили по АЗС — в результате этого попадания разлилось горящее горючее, горят 14 частных жилых домов. Площадь пожара 3 700 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Кроме того, Терехов заявил, что спасатели эвакуировали 50 харьковчан, среди которых двое детей.

"ГСЧС продолжают борьбу с огнем и поиск возможных пострадавших людей. На месте также работают все соответствующие коммунальные службы", добавил глава города.

Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 9 февраля российские кафиры снова атаковали Харьков.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ищут будущих операторов дронов на временно оккупированных территориях Украины.

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