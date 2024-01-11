В Харькове вблизи обстрелянного отеля образовалась воронка глубиной не менее трех метров

Возле гостиницы в Харькове вырва глубиной не менее трех метров.

Об этом сообщает Общественное Харьков.

На дне воронки загорался огонь, потому что там проходят высоковольтные линии, спасатели тушили возгорание.

Фасад здания, балконы, навесы, окна, подоконники полностью сорвали взрывную волну.

По предварительным данным, РФ попала двумя ракетами С-300 с территории Белгородской области, рассказал руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков.

Добавим, что в результате вражеских обстрелов центра Харькова пострадали 11 человек.

Напомним, РФ ракетами "демилитаризировала" детский оздоровительный центр в Харькове.

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