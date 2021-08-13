В Харькове во время движения перевернулся микроавтобус: водителю стало плохо и он умер до приезда "скорой" (фото)

В Харькове во время движения перевернулся микроавтобус: водителю стало плохо и он умер до приезда "скорой" (фото)

Очевидцы вытащили еще живого водителя из кабины автомобиля, выбив лобовое стекло.

В пятницу, 13 августа, около полудня на проспекте Индустриальном в городе Харькове перевернулся грузовой микроавтобус Mercedes. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, водитель транспортного средства погиб.

"Предварительно установлено, что водителю стало плохо во время управления автомобилем, в результате чего транспортное средство перевернулось", — говорится в сообщении.

Как сообщили в Telegram-канале "труха", свидетели ДТП пытались вытащить 47-летнего водителя, который после аварии еще был жив, через заднюю дверь, но не смогли ее открыть. Тогда выбили лобовое стекло и все же достали его. Но он сразу умер.

По словам очевидцев, "скорая" помощь приехала через час после вызова. Впоследствии на месте аварии появилась жена водителя, которая в слезах поехала в морг.

Напомним, ранее в горном селе Поляница Ивано-Франковской области в ДТП попали граждане Саудовской Аравии.

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