В Харькове во время эвакуации буйволов из экопарка Фельдмана в результате обстрела погиб 15-летний подросток

В Харькове во время эвакуации буйволов из экопарка Фельдмана в результате обстрела погиб 15-летний подросток

Сегодня, 5 мая, в Харькове в экопарке Фельдмана под обстрелы попали работники и волонтеры, пытавшиеся эвакуировать животных.

В результате погиб 15-летний подросток.

Об этом сообщил владелец экопарка Александр Фельдман.

"Во время эвакуации африканских буйволов из Фельдман Экопарк под обстрел попала команда наших сотрудников и волонтеров. Один человек погиб. Два человека получили тяжелые ранения. За их жизнь борются врачи. Погибшему парню было всего 15 лет. Он помогал родителям в кормлении и эвакуации животных", – сообщил Фельдман.

Он отметил, что с начала российской агрессии погибли 6 работников и волонтеров экопарка.

Напомним, несмотря на то, что Вооруженные силы Украины оттеснили врага от Харькова на северном направлении, враг продолжает терроризировать мирное население. Удары, которые наносит враг, неприцельны, оккупант поражает жилые массивы, тем самым причиняя вред именно гражданским.

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