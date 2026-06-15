В Харькове во время повторного удара РФ погибли пятеро спасателей: они тушили пожар после атаки

Смерть спасателей / © Игорь Клименко

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Российская армия ударила по Харькову во второй раз именно в тот момент, когда на месте предварительной атаки работали подразделения Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, ликвидировавшим пожар.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко , в результате повторного удара погибли пятеро спасателей. Еще по меньшей мере пятеро сотрудников ГСЧС получили ранения разной степени тяжести.

«Мои соболезнования семьям погибших героев без оружия. К сожалению, продолжаем терять тех, кто спасает жизнь», – сообщил Клименко.

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В то же время идет массированная российская атака на Украину. Под главным ударом оказался Киев, где зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры. На местах работают экстренные службы, ликвидирующие последствия обстрелов.

Украинцы призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Угроза ракетных ударов

Напомним, 12 июня Воздушные силы обратились с серьезным предупреждением , что РФ может запустить "Орешник". В вечернем обращении в тот же день президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новом массированном обстреле. Он призвал граждан «и сегодня, и в последующие дни» быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.

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