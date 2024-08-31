В Харькове во время вражеской атаки погибла 18-летняя художница

Сегодня во время обстрела в Харькове погибла юная и одаренная художница Ника Кожушко.

Об этом в соцсетях сообщил украинский писатель Сергей Жадан.

Последний рисунок юной художницы

"За час до смерти прислала свой новый рисунок. То есть свой последний рисунок. Россияне продолжают уничтожать наше будущее. Этому нет объяснения. И прощения тоже нет", — говорится в сообщении.

Девушке было 18 лет.

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Напомним, российская атака на Харьков повлекла за собой отключение света. Энергетики возобновляют электроснабжение.

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