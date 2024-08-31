В Харькове во время вражеской атаки погибла 18-летняя художница

Россияне продолжают убивать молодое поколение.
Сегодня во время обстрела в Харькове погибла юная и одаренная художница Ника Кожушко.
Об этом в соцсетях сообщил украинский писатель Сергей Жадан.
"За час до смерти прислала свой новый рисунок. То есть свой последний рисунок. Россияне продолжают уничтожать наше будущее. Этому нет объяснения. И прощения тоже нет", — говорится в сообщении.
Девушке было 18 лет.
Напомним, российская атака на Харьков повлекла за собой отключение света. Энергетики возобновляют электроснабжение.
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