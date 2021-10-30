В Харькове во время выборов мэра горожане смогут вакцинироваться от COVID-19 на участках

В Харькове во время выборов мэра горожане смогут вакцинироваться от COVID-19 на участках

Пункты вакцинации будут работать на избирательных участках, расположенных в школах.

В Харькове на избирательных участках будут работать пункты вакцинации. Жители смогут получить прививку от коронавируса в 41 таком пункте.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"В Харькове в последние дни в сутки в среднем вакцинируются около 8 тысяч жителей. Наша задача — сделать все, чтобы эта цифра росла. Поэтому обращаемся ко всем харьковчанам с просьбой не только активно голосовать, но и позаботиться о своем здоровье и здоровье близких", — говорится в сообщении.

Так, 41 пункт вакцинации будет работать на избирательных участках, расположенных в школах, с 9:00 до 18:00. Иммунизация будет проводиться вакцинами Coronavac, Pfizer и AstraZeneca.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Верховная Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года.

мэра Харькова на 31 октября 2021 года. На участках не будут проверять COVID-сертификаты у избирателей.

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