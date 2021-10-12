В Харькове водитель чуть не сбил пешехода на зебре, а потом еще и забрызгал ему глаза из баллончика (видео)

Водитель выскочил из машины и начал «воспитывать» пешехода, заливая его с газового баллончика.
В Харькове водитель устроил экзекуцию мужчине, который переходил дорогу по пешеходному переходу и которого он чуть не сбил. Вместо извинения водитель выскочил из машины и, вооружившись газовым баллончиком, стал атаковать пешехода.
Видео конфликта попало в Сеть.
На кадрах видно, как на нерегулируемом пешеходном переходе возле ТЦ "Никольский" в Харькове между двумя мужчинами: водителем и пешеходом произошел конфликт. Водитель не пропустил пешехода на "зебре", а когда тот возмутился, выскочил из машины и стал заливать его с газового баллончика.
Пользователи Сети возмутились увиденным:
- Нервничать можно сколько угодно, но кулаками размахивать нельзя. К сожалению пешеход, который идет по пешеходному, прав. Мне проще объехать такое перекресток, чем нервничать лишний раз.
- Водитель, конечно, не прав. Но у Никольского реально неадекватная ситуация с пешеходами — постоянно идут, идут, как на Центральном рынке, бесконечный поток пешеходов ... и никто не пропустит авто! Конечно, водители будут нервничать.
Напомним, что в Снятине на Прикарпатье п атрульний автомобиль сбил женщину с полуторагодовалым ребенком. Они как раз вышли на пешеходный переход. Женщина несла сына на руках