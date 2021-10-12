В Харькове водитель чуть не сбил пешехода на зебре, а потом еще и забрызгал ему глаза из баллончика (видео)

В Харькове водитель чуть не сбил пешехода на зебре, а потом еще и забрызгал ему глаза из баллончика (видео)

Водитель выскочил из машины и начал «воспитывать» пешехода, заливая его с газового баллончика.

В Харькове водитель устроил экзекуцию мужчине, который переходил дорогу по пешеходному переходу и которого он чуть не сбил. Вместо извинения водитель выскочил из машины и, вооружившись газовым баллончиком, стал атаковать пешехода.

Видео конфликта попало в Сеть.

На кадрах видно, как на нерегулируемом пешеходном переходе возле ТЦ "Никольский" в Харькове между двумя мужчинами: водителем и пешеходом произошел конфликт. Водитель не пропустил пешехода на "зебре", а когда тот возмутился, выскочил из машины и стал заливать его с газового баллончика.

Пользователи Сети возмутились увиденным:

Нервничать можно сколько угодно, но кулаками размахивать нельзя. К сожалению пешеход, который идет по пешеходному, прав. Мне проще объехать такое перекресток, чем нервничать лишний раз.

Водитель, конечно, не прав. Но у Никольского реально неадекватная ситуация с пешеходами — постоянно идут, идут, как на Центральном рынке, бесконечный поток пешеходов ... и никто не пропустит авто! Конечно, водители будут нервничать.

Напомним, что в Снятине на Прикарпатье п атрульний автомобиль сбил женщину с полуторагодовалым ребенком. Они как раз вышли на пешеходный переход. Женщина несла сына на руках

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