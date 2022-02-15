В Харькове водитель Lexus двинулась на красный свет и устроила тройное ДТП

В Харькове водитель Lexus двинулась на красный свет и устроила тройное ДТП

В больнице пострадавшая должна сдать анализ крови на содержание алкоголя.

В Харькове произошла тройная авария. Водитель Lexus на перекрестке двинулась на красный свет, сначала столкнулась с легковушкой, и через мгновение ее же машину протаранил кроссовер.

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От удара легковушку развернуло и занесло на обочину.

Повреждения получила водитель Lexus. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой в больницу.

Другие водители во время столкновения получили легкие травмы.

В больнице пострадавшая должен сдать анализ крови на содержание алкоголя. В полиции не исключают, что именно опьянение могло стать причиной аварии.

В Харькове произошла тройная авария | Новости Украины

Напомним, в Одессе водитель на скорости мчался по тротуару и "припарковался" в столб.

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