В Харькове водитель Lexus двинулась на красный свет и устроила тройное ДТП

В больнице пострадавшая должна сдать анализ крови на содержание алкоголя.
В Харькове произошла тройная авария. Водитель Lexus на перекрестке двинулась на красный свет, сначала столкнулась с легковушкой, и через мгновение ее же машину протаранил кроссовер.
От удара легковушку развернуло и занесло на обочину.
Повреждения получила водитель Lexus. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой в больницу.
Другие водители во время столкновения получили легкие травмы.
В больнице пострадавшая должен сдать анализ крови на содержание алкоголя. В полиции не исключают, что именно опьянение могло стать причиной аварии.
Напомним, в Одессе водитель на скорости мчался по тротуару и "припарковался" в столб.
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