В Харькове водитель маршрутки подрался с пассажиром из-за зажатого дверью пакета (видео)

Мужчины вышли из маршрутки и колотили друг друга прямо на обочине проезжей части.
В Харькове конфликт между водителем маршрутки и пассажиром закончился дракой.
Видео инцидента опубликовал местный телеграмм-канал "Харьков Live".
По словам авторов видео, конфликт между мужчинами вспыхнул якобы из-за того, что водитель слишком быстро закрыл дверь и зажал пакет пассажира.
Пассажиру это не понравилось, о чем он громко сказал. На фразу водителя "уснул что ли" мужчина ответил нецензурно.
На этом первое видео урывается, а на другом уже видно, как мужчины колотят друг друга у маршрутки на обочине проезжей части.
Внимание 18+. На видео присутствуют нецензурная лексика и сцены насилия.
Напомним, что в Одессе пассажир после ДТП устроил драку посреди улицы.
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