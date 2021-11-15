В Харькове водитель под хмельком совершил массовую аварию: что известно

Три человека оказались в больнице.

Массовая авария произошла в Харькове: три человека получили травмы.

Об этом рассказали 15 ноября в выпуске ТСН.12:00.

Устроил ДТП водитель Mitsubishi. Он сначала врезался в одну легковушку, а затем пытался убежать. Когда водитель пострадавшего авто бросился за нарушителем, тот только нажал на газ. На скорости он не справился с управлением и врезался поочередно еще в две машины. От удара авто перевернулось.

Нарушителя и еще двоих из Chevrolet забрали в больницу. В полиции личность водителя, совершившего аварию, пока не разглашают. По предварительным данным, он был под хмельком. По собственным источникам ТСН, это полицейский. Делом сейчас занимается Государственное бюро расследований.

Новости Харькова: водитель Mitsubishi устроил массовую автотрощу – три человека травмированы

Как сообщалось, жуткое ДТП произошло на въезде в Ровно: момент зафиксировала камера наблюдения. На видео видно, как легковушка таранит электросопротивления. После этого его бросает на десятки метров. Удар был такой силы, что автомобиль просто разорвало. Оторванный моторный отсек загорелся.

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