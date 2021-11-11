В Харькове водитель совершила наезд на полицейского, который находился на месте резонансного ДТП

В Харькове водитель совершила наезд на полицейского, который находился на месте резонансного ДТП

Оба участника дорожно-транспортного происшествия госпитализированы.

В четверг, 11 ноября, около 17.00 водитель легковушки Mazda совершила наезд на полицейского, который обеспечивал охрану места ДТП на проспекте Науки, где сегодня на пешеходном переходе водитель внедорожника Land Cruiser сбил двух 13-летних подростков.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mazda за нарушение Правил дорожного движения. "Во время общения с полицейскими 35-летняя водитель легковушки решила уехать с места, во время чего совершила наезд на инспектора патрульной полиции", — говорится в сообщении.

В результате ДТП травмировались полицейский и водитель автомобиля Mazda. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Напомним, сегодня в Харькове на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской водитель внедорожника Land Cruiser сбил двух переходивших дорогу 13-летних подростков. Подозреваемый уже задержан правоохранителями.

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