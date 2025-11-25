В Харькове воду подают по графикам: Терехов объяснил причину

Вода из крана / © Pexels

Реклама

В Харькове 25 ноября воду подают по графикам из-за российских ударов по инфраструктуре.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает «Суспільне».

«Ночью враг запустил 10 „Шахедов“, которые разбили трансформаторную подстанцию, которая была главной в облэнерго по заживлению электроснабжения для того, чтобы у Харькова была вода. Мы перешли на собственное поколение, сегодня мы подаем воду по графику для Харькова, — сказал Терехов. — Работаем над тем, чтобы вода была у Харькова. Будем делать все возможное, чтобы Харьков был с водой.

Реклама

Когда и будут ли обнародованы графики, Терехов не уточнил.

Сейчас около 60% абонентов в Харькове снабжены водой. В некоторых районах введены временные ограничения и пониженное давление из-за ремонтных работ, сообщили в пресс-службе городского совета.

В результате российских ударов по критической инфраструктуре в минувший вечер в Чугуеве около 25 тысяч абонентов аварийно отключены от электроснабжения, в Харькове — ограниченное водоснабжение, сказал в нацмарафоне руководитель ОВА Олег Синегубов.

Вечером 24 ноября в городском совете сообщалось, что ночью в Харькове не будет воды из-за переподключений систем водоснабжения, которые необходимо провести после ударов РФ в области.

Реклама

Напомним, поздно вечером 23 ноября враг совершил массированную атаку дронами на Харьков. Были зафиксированы «прилеты» БпЛА в Салтовском и Шевченковском районах, что привело к пожару. Сообщалось о погибших и пострадавших.