В Харькове военный стрелял в подростков: обиделся, что назвали "ТЦКшником"

Пневматический пистолет. Фото иллюстративное

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В Харькове мобилизованный военный открыл огонь из пневматического пистолета по подросткам, якобы называвшим его ТЦКшником.

Об этом идет речь в приговоре Салтовского районного суда Харькова от 19 мая 2025 года.

Инцидент произошел в марте этого года. Согласно материалам дела, мужчина уехал к сестре праздновать «8 марта». Там он с сестрой употреблял алкогольные напитки. Когда выпивки не хватило, мужчина пошел в магазин купить еще. Там он встретил своего друга.

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На улице военный видел, что от них стояли двое подростков, он не понял, что они несовершеннолетние, они ему казались взрослыми. Он услышал, что эти хлопцы хихикают — подумал, что они насмехаются над ним, на что он им сделал замечание. Однако ребята не отреагировали. Затем в свой адрес услышал слово ТЦК от этих юношей. Поскольку мужчина был в форме, ребята назвали его ТЦКашником, что для него было обидно.

«Поскольку он был в нетрезвом состоянии, не полностью контролировал свои действия, он получил пистолет, сначала произвел выстрел в воздух, на что ребята не отреагировали, а только начали смеяться. Поэтому он начал стрелять в разные стороны», — говорится в сообщении.

Обвиняемый уверяет, что попасть в ребят у него цели не было. «Я в них не целился, потому что если бы целился, то попал бы, поскольку хорошо стреляю», — сказал он.

Военнослужащий свою вину признал полностью и объяснил, что, поскольку был в нетрезвом состоянии, не полностью контролировал свои действия. Он добавил, что хочет вернуться на службу, чтобы продолжить защищать Родину. Суд назначил мужчине наказание в виде 3-х лет и 1-го месяца лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что во Львовской области 8 мужчин жестоко избили ветерана-работника ТЦК.