В Харькове военный ТЦК стрелял из травматического оружия во время "погони" за мужчиной

В ходе преследования нарушителя военного учета один из военнослужащих ТЦК произвел несколько выстрелов из травматического оружия.

В Харькове военный ТЦК открыл огонь из травматического оружия по гражданскому водителю авто.

Подробности нового конфликта во время мобилизационных мероприятий рассказывает полиция Харьковской области.

"Патрульные полицейские, которые находились в составе совместного наряда с ТЦК по уведомлению, обнаружили нарушение ПДД водителем авто Daewoo Lanos. Чтобы сложить админматериалы, они остановили авто", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, по требованию полиции проверить документы для составления админматериалов и по требованию военнослужащих ТЦК показать военно-учетные документы, мужчина не реагировал и пытался скрыться.

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Во время преследования нарушителя один из военнослужащих ТЦК произвел несколько выстрелов из травматического оружия. Полиция уверяет, что в результате стрельбы никто не пострадал.

"Кроме того, устанавливаются детали и обстоятельства повреждения автомобиля Daewoo Lanos", – добавили правоохранители.

Напомним, что сегодня в местном паблике "Харьков Life" появилось видео с поврежденным автомобилем Daewoo Lanos. На кадрах женщина, представляющаяся сестрой сбежавшего от ТЦК уклониста. Девушка утверждала, что ее брата якобы остановили 15 представителей ТЦК и потребовали документы. Во время разговора раздался выстрел, после чего тот бросился бежать и смог убежать через дворы. Она уверяет, что якобы в качестве мести работники ТЦК разбили зеркала авто, которое мужчина оставил на произвол судьбы, бросившись наутек.

В Харькове военный ТЦК стрелял из травматического оружия

Харьковский областной ТЦК и СП на инцидент пока не отреагировал.

Ранее в Харькове люди в военной форме напали на велосипедиста. Ехавшего тротуаром парня на ходу сбросили на землю и задержали.

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