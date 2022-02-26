В Харькове воздушная тревога: сообщают об артиллерийском обстреле

Враг бреет из артиллерии.

В Харькове утром субботы, 26 февраля, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил в Телеграмм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По его словам, речь идет о ртиллерийском обстреле российской армией. Ориентировочный район поражения – аэропорт, пр. Гагарина.

Руководитель области просит всех укрыться в укрытии.

Как сообщалось, в пятницу, 25 февраля, были случаи прорыва обороны Харькова оккупантами. Российские войска вели боевые действия по направлению Дергачев, Циркунов и из Чугуевского направления. Были попытки прорвать оборону со стороны Высокого. "Наши воины героически отстаивают границы города Харькова. Несколько вражеских танков зашли в город. После этого техника была уничтожена. Контроль над Харьковом возобновили украинские войска.