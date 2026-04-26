В Харькове возле супермаркета взорвали гранату: первые детали

Граната. Фото иллюстративное

Реклама

В воскресенье вечером, 26 апреля, в Харькове раздался взрыв гранаты.

О подробностях инцидента рассказывает полиция Харьковской области.

Взрыв произошел в 19:15 и раздался возле магазина по улице Тракторостроителей.

Реклама

Правоохранители осмотрели место происшествия и зафиксировали повреждение стеклянной двери на входе в подвальное помещение супермаркета. Пострадавших, к счастью. нет.

По предварительной информации, на месте найден и изъят пыл от гранаты. Эксперты устанавливают тип взрывного устройства.

«Информация по указанному факту внесена в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к указанным противоправным действиям», — добавили правоохранители.

Реклама

