В Харькове возле жилых домов из-под земли вырвался столб огня (фото)

О пострадавших не сообщается.

В Харькове 26 июля в одном из районов посреди улицы произошло возгорание — там из-под земли вырвался столб огня.

Об этом сообщает местное издание "Status Quo".

Инцидент произошел в харьковском жилом массиве Салтовка, на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Героев Труда. Предварительно говорят, что причиной пожара может быть короткое замыкание силового кабеля.

"Возгорание возникло сегодня, 26 июля, на Салтовке. Чрезвычайная ситуация произошла на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Героев Труда", — говорится в сообщении.

На место приехала аварийная служба. Официальной информации о возможных причинах возгорания пока нет. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в Киеве на улице Крещатик, 13 в субботу, 24 июля, вспыхнул масштабный пожар. Из-за этого центр столицы окутало черным, густым дымом.

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